Piazzale Marconi, in corso l’abbattimento di 6 alberi in gravi condizioni

È iniziata da mattina lunedì mattina l’operazione di abbattimento di 6 alberi in piazzale Marconi risultati in gravi condizioni. In particolare, spiega il Comune in una nota, si tratta di un Acer negundo, due Aesculus hippocastanum, una Magnolia grandiflora, un Pinus wallichiana e un Pinus nigra «che la V.T.A. - Visual Tree Assessment, l’indagine per la valutazione delle condizioni strutturali dell’albero eseguita nei primi giorni di novembre, ha rivelato essere gravemente compromessi, senescenti e prossimi al disseccamento completo, in condizione di pericolosità estrema». «A compensazione dell’abbattimento – spiega ancora Palazzo Frizzoni – è stato predisposto un piano di reintegro con ippocastani della varietà carnea ed altre essenze in corso di definizione maggiormente adeguate alle esigenze ambientali del contesto. L’intervento si concluderà entro fine dicembre con anche le nuove piantumazioni».