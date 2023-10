Piccolo aereo si schianta negli Usa, morto un 22enne italiano: aveva studiato a Bergamo

Michele Cavallotti, ventiduenne di Crema, è una delle due persone decedute nello schianto di un aereo sul tetto di una casa avvenuto a Newberg, in Oregon. La tragedia mercoledì 3 ottobre.

Il 22 enne si era diplomato a Bergamo

Cavallotti era un aspirante pilota e si trovava su un velivolo della Hillsboro Flight Academy: aveva conseguito il diploma all’istituto tecnico aeronautico Locatelli di Bergamo ed era partito per gli Usa per frequentare la scuola per piloti.