«Pigiama Run», il 20 settembre la camminata per aiutare i bambini malati: iscrizioni ancora aperte

L’appuntamento è per venerdì 20 settembre al parco Suardi e in altre 40 località italiane. La richiesta per tutti è di presentarsi in pigiama. Arriva per la prima volta in città la «Pigiama Run», la camminata organizzata da Lilt per raccogliere fondi da destinare a progetti di cura per i bambini che soffrono. Si correrà innanzitutto con loro e per loro, lungo un percorso di 4,5 chilometri. A Bergamo i fondi raccolti con le iscrizioni e con le donazioni ricevute da aziende ed enti del territorio saranno donati a Casa Amoris Laetitia, la struttura della Fondazione Angelo Custode che accoglie bambini malati di cancro e di altre gravi malattie.

L’iniziativa

All’appuntamento del 20 settembre ci saranno anche, per la prima volta a Bergamo, i gruppi costuming ufficiali di Star Wars con ospite di eccezione il simpatico robot «2-KT», l’Ambassadroid rosa dal cuore d’oro. Si partirà alle 19 (ma il consiglio degli organizzatori è di presentarsi in anticipo per agevolare le procedure di controllo), in contemporanea con più di 40 altre città italiane. Partenza e arrivo sono fissati al Parco Suardi, con un percorso di 4,5 chilometri accessibile a tutti, compresi i bambini - anche in passeggino – e le persone in carrozzina. Al Parco Suardi, già dalle 17, sarà allestito un village che resterà aperto fino alle 21 con accoglienza, animazione, musica e punti ristoro aperti a tutti, nel quale presteranno la loro assistenza anche gli alpini. Per i primi 800 iscritti (la donazione richiesta è di 15 euro, 5 euro per i bambini fino a 7 anni) è previsto un ricco pacco gara, realizzato col contributo di tanti sponsor nazionali e provinciali. Il percorso si snoderà lungo via San Giovanni, via Pignolo Alta, viale Vittorio Emanuele, viale delle Mura, via della Fara, via Porta San Lorenzo, via Maironi da Ponte, lungo la ciclopedonale di Valverde, via Baioni, Via Sauro e via Battisti, per poi tornare al punto di partenza.