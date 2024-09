Pigiama Run a Bergamo, il 20 settembre si corre per i bambini malati di cancro

La «Pigiama Run» sbarca a Bergamo, per la prima volta. La corsa o camminata in pigiama organizzata da Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori, per sostenere i bambini malati di tumore. Superate le 700 iscrizioni, ora l’obiettivo è arrivare a 1000 partecipanti.

L’evento

La partenza è fissata per venerdì 20 settembre alle 19, al parco Suardi. Da qui partirà il tragitto, ad anello, di 4,5 chilometri, disegnato per persone di tutte le età: adulti, anziani e soprattutto bambini, anche con il passeggino. Il percorso attraverserà il centro città per dare visibilità al tema e far emergere dal non detto una realtà con cui si trovano a fare i conti non poche famiglie. Già dalle 17 verrà allestito, sempre al parco Suardi, un villaggio con animazione e punti ristoro, aperto fino alle 22.

Tutte le informazioni

Per ogni iscrizione è prevista una donazione minima di 15 euro per gli adulti, 5 euro per i bambini sotto i 7 anni. Per tutti gli iscritti è previsto in regalo il pettorale con il pacco gara della manifestazione e gli omaggi degli sponsor.A questo link le iscrizioni.

I dati

Sono circa 1.400 bambini e 800 adolescenti che si ammalano ogni anno di cancro, solo in Italia. Sono 30mila quelli che vivono in condizione terminale per patologie oncologiche e non solo, un dato in aumento.