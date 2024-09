Pigiama Run, a Bergamo la carica dei 2.000 per aiutare i bimbi malati - Foto e video

L’EVENTO. Grande partecipazione, venerdì 20 settembre, alla corsa-camminata in pigiama promossa dalla Lilt in città a sostegno di Casa Amoris Laetitia, struttura di Fondazione Angelo Custode che accoglie bambini con patologie oncologiche e le loro famiglie.

La Pigiama Run colora Bergamo di solidarietà. Venerdì 20 settembre è sbarcata per la prima volta nella nostra città la corsa-camminata organizzata dalla Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) con l’obiettivo di aiutare i bambini malati di cancro. Circa 2.000 persone di tutte le età, in pigiama, sono partite verso le 19 dal Parco Suardi - dove la festa è iniziata alle 17 con l’apertura del coloratissimo villaggio - per il percorso ad anello di 4,5 chilometri.

La Pigiama Run, alla sua sesta edizione nazionale, è stata organizzata in contemporanea in 40 città italiane per raccogliere fondi da destinare a progetti a favore di bambini malati di tumore e delle loro famiglie, nel mese dedicato al «gold ribbon», il nastro d’oro simbolo della sensibilizzazione sui tumori pediatrici. Lilt Bergamo ha deciso di donare i fondi raccolti grazie alla manifestazione bergamasca – circa 24 mila euro dalle iscrizioni e 40 mila dalle aziende – a Casa Amoris Laetitia, struttura di Fondazione Angelo Custode che accoglie bambini con patologie oncologiche e le loro famiglie.

Pigiami, colori e solidarietà

Pigiami rosa, azzurri, a pois, felpati e con le «orecchie» da Minnie. Dalle 17 al Parco Suardi il villaggio della corsa si è riempito di colori, peluche e personaggi dei cartoni animati come Jasmine, Aladin e Mary Poppins.

Tra gli stand presenti al colorato village, anche quello della Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo e l’Associazione cure palliative. Ma anche uno spazio per il «trucca bimbi» per avere farfalle e fiori colorati sulle guance e attorno alle labbra.

Il villaggio

(Foto di Bedolis)

Tra gli altri, sono arrivati anche i bambini, ragazzi e famiglie di Casa Amoris Laetitia, i pulcini dell’Atalanta e le ragazze under 17 dell’Atalanta. Non sono mancati dei figuranti che hanno portato al Parco Suardi la marcia imperiale e le guardie di Star Wars. Grande entusiasmo per i pacchi gara ricchi di gadget come snack e succhi per i bimbi e prodotti per la cura del viso e della casa.

Marcella Messina, a sinistra, e Lucia De Ponti

(Foto di Bdolis) Teo Mangione, a sinistra, e Oscar Bianchi Da sinistra, Lucia De Ponti, Elena Carnevali, Marcella Messina, Pasquale Intini e Oscar Bianchi

(Foto di Bedolis)

Presenti alla manifestazione Lucia De Ponti, presidente Lilt Bergamo; Pasquale Intini, dirigente di una struttura sanitaria privata accreditata in provincia di Bergamo e impegnato da anni nella promozione della cultura della salute come volontario con l’associazione «Insieme si può. Insieme funziona» e nella Lilt; Giuseppe Giovanelli, direttore Fondazione Angelo Custode; la sindaca di Bergamo Elena Carnevali, l’assessora alle Politiche sociali del Comune, Marcella Messina; Oscar Bianchi, presidente di Csv Bergamo; Davide Casati e Jacopo Scandella, consiglieri regionali del Pd.

L’angolo del «trucca bimbi»

(Foto di Bedolis)