Piscine, accordo con Seriate e Stezzano. Il 6 settembre apre quella del Seminario

Gli «orfani» delle p iscine Italcementi, da sabato chiuse per restyling, potranno utilizzare le piscine di Stezzano e Seriate, pagando quanto i residenti dei due Comuni dell’hinterland. La novità, che riguarda l’imminente stagione estiva (dal 1° giugno) è frutto di una delibera di Giunta approvata giovedì, annunciata dall’assessore allo Sport Marcella Messina in 4°a Commissione, riunita in serata per fare il punto sull’impianto natatorio che subirà, per i prossimi due anni, un profondo intervento di ristrutturazione.

Progetto di partenariato pubblico-privato

Un progetto di partenariato pubblico privato ventennale (del valore di circa 30 milioni di euro) tra il Comune di Bergamo e l’associazione di imprese Tipiesse (di cui fa parte la società che gestisce le piscine di Stezzano e Seriate con il marchio Aquamore). «La chiusura delle piscine Italcementi, prevista a dicembre, è stata posticipata al 31 maggio per garantire alle società di chiudere la stagione. Sono state trovate alternative grazie a strutture di proprietà del gestore, alla disponibilità della Guardia di Finanza, al Seminario. Abbiamo cercato di mettere in campo il possibile per tutelare le società». Per le piscine del Seminario vescovile c’è la data di riapertura, «il prossimo 6 settembre, ospite d’eccezione Filippo Magnini, sarà un bel momento per lo sport e il nuoto – annuncia Messina -. Dopo un periodo di chiusura, alla città tornerà un impianto storico e molto bello».

Convenzioni con Seriate e Stezzano

L’ingresso delle Piscine Italcementi

(Foto di Sergio Agazzi) Intanto, da domenica 1° giugno e per l’estate, gli habitué dell’Italcementi potranno utilizzare gli impianti di Seriate e Stezzano. Per calmierare i prezzi ai residenti in città (attualmente l’ingresso costa 7 euro), Palafrizzoni ha stanziato un contributo forfettario massimo di 20mila euro, «ma si faranno i conti a consuntivo» anticipa Messina. A Seriate, il costo «standard» di 9,5 euro nei giorni feriali (da lunedì a sabato) sarà, per i residenti a Bergamo, di 8,5 euro, quello festivo di 10,5 euro (contro i 12). A Stezzano, si pagherà 10 euro in settimana (invece di 11) e 11 nei festivi (invece di 13).

La tutela del verde dell’impianto

Nel rassicurare le minoranze sulla tutela del patrimonio verde dell’impianto di via Statuto (la richiesta da Ida Tentorio, FdI), Matteo Melzi, direttore generale del nuovo gestore, invita tutti «a visitare il parco delle piscine di Seriate o Stezzano, per osservare la cura nella manutenzione. Gli spray park che ci sono negli spazi esterni, saranno proposti negli spazi indoor dell’Italcementi». «Anche se si fossero voluti fare scivoli esterni, la Soprintendenza non lo avrebbe mai permesso», aggiunge l’assessore Messina.

Gli occhi della Giunta sono ora puntati sul cantiere di via Statuto. Il privato sta definendo il progetto esecutivo, che sarà approvato dalla Giunta entro 10 giorni. I lavori per la parte esterna sono previsti entro giugno 2027, su quella interna a gennaio 2028, ma si sfrutterà ogni margine per migliorare.

Raddoppiano gli spazi acquatici

Ecco allora che la parte più «spinta» dal punto di vista commerciale si concentra all’interno delle piscine. Il raddoppio degli spazi acquatici consentirà di mantenere le tariffe molto vicine alle attuali, valorizzando i nuovi servizi: «La vasca da 34,5 metri sarà usata principalmente per l’attività sportiva delle associazioni del territorio, ci sarà un «pontone» mobile che consentirà di svolgere in contemporanea diverse attività – illustra Melzi -. Dove oggi ci sono le vasche indoor avremo la vasca da 25 metri con 5 corsie per la didattica, una vasca fitness con area benessere, bolle e idromassaggi, e una vasca baby. Ci sarà un bar indoor e uno esterno. Tutte le scelte sono state sviluppate per mediare la sostenibilità economica, perché si inneschi un circolo virtuoso, ma il servizio sarà accessibile a tutti». Incalza sull’aspetto tariffario Barbara Carsana (Pd): «Alla fine, quanto pagheranno i cittadini una volta riaperte le piscine?».

L’esterno delle piscine Italcementi

(Foto di Sergio Agazzi)

I costi futuri dei servizi

«Una lezione di nuoto oggi costa tra i 9,5 ai 10 euro, noi abbiamo previsto un costo tra 10 e 11 euro, stiamo parlando di un’indicizzazione Istat – risponde Melzi -. Avremo un occhio di riguardo per le associazioni del territorio: oggi una corsia può arrivare a costare 30 euro, noi prevediamo 14,25 euro (oggi è di circa 11 euro, ndr)». E l’assessore puntualizza: «Sulle tariffe c’è attenzione, ad oggi erano al di sotto di qualunque altra tariffa, non venivano toccate da anni». Tentorio (FdI) solleva inoltre «l’annoso tema del parcheggio per le piscine del Seminario. Sono previste agevolazioni?». «Il gestore sta lavorando per avere garantiti un “tot” di parcheggi» risponde l’assessore Messina.

Gli occhi della Giunta sono ora puntati sul cantiere di via Statuto. Il privato sta definendo il progetto esecutivo, «che sarà approvato dalla Giunta entro 10 giorni – fa il punto Pietro San Martino, dg e segretario a Palafrizzoni -. I lavori per la parte esterna sono previsti entro giugno 2027, su quella interna a gennaio 2028, ma si sfrutterà ogni margine per migliorare». «Il nostro obiettivo – interviene Melzi -, è aprire la parte interna per settembre 2027».

L’incontro pubblico

Mercoledì 4 giugno alle 20.45 nella Sala Laura Bassi - Social Domus (Piazzetta Marcovigi 2), il Comune di Bergamo ha organizzato un incontro pubblico per presentare alla cittadinanza il nuovo progetto di riqualificazione dell’impianto sportivo Italcementi