L’invecchiamento della popolazione, il moltiplicarsi delle cronicità, le dinamiche dei prezzi, l’evoluzione dei farmaci. Messi a sistema tutti i fattori, il risultato è evidente: la spesa farmaceutica continua a crescere e sta diventando una delle voci più impattanti – ma forse ancora meno note al grande pubblico – dell’investimento pubblico in fatto di sanità.

Succede anche in Bergamasca: per l’anno che si è appena chiuso, la stima complessiva della spesa per i farmaci erogati con un contributo del Servizio sanitario nazionale è stata di 450,3 milioni di euro, in aumento del 5,7% (+24 milioni) rispetto al 2024. In soli due anni, invece, cioè dal 2023 al 2025, il «conto» è salito di 53 milioni. È l’analisi elaborata dal Servizio farmaceutico territoriale dell’Ats di Bergamo, sulla scorta del consueto rapporto «Osmed» redatto a livello nazionale dall’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco. «L’andamento su scala locale – premette Arrigo Paciello, direttore del Servizio farmaceutico territoriale – è in linea con il trend nazionale».

L’oncologia rappresenta il 50% della spesa

Il totale si compone di tre capitoli. In testa c’è la spesa farmaceutica ospedaliera, quella legata agli acquisti dei medicinali usati nelle terapie ospedaliere: nel 2025 si è arrivati a quasi 210 milioni di euro, contro i 197,8 del 2024 e i 179,3 del 2023. «In questo aspetto influisce l’uso di alcuni farmaci innovativi e specifici, che hanno alti costi di produzione, impiegati per alcune patologie – approfondisce Paciello –. Un caso particolare è quello del daratumumab, utilizzato per il trattamento di un tumore raro come il mieloma multiplo, a bassa incidenza (cioè con pochi casi, ndr), ma che risulta il farmaco con la spesa maggiore, oltre 10 milioni di euro sia nel 2024 sia nel 2025, e che ha superato anche la spesa per le terapie utilizzate per i tumori più diffusi. L’oncologia rappresenta il 50% di questa spesa, seguita poi dai trattamenti per sclerosi multipla, Hiv, fibrosi ciclistica e alcune patologie rare come miastenia grave e amiloidosi». In filigrana si coglie un aspetto: il valore del Servizio sanitario nazionale, capace di sostenere cure costosissime. Perché ogni singola dose di quei farmaci, evidentemente, costa migliaia e migliaia di euro.

Il boom dei nuovi farmaci antidiabetici

C’è poi il capitolo della farmaceutica territoriale convenzionata, ovvero i farmaci che «passa» il Servizio sanitario nazionale: nel 2025 sono stati raggiunti i 196 milioni di euro, con un balzo rilevante dopo un biennio stabile attorno ai 184-186 milioni di euro. «La differenza – prosegue Paciello – la fanno i nuovi farmaci antidiabetici, cui si fa un ricorso sempre più ampio».

Infine, su valori più contenuti, c’è la «distribuzione per conto» – un canale particolare per cui i farmaci sono acquistati dall’Ats e distribuiti dalle farmacie – che vale in tutto 44,4 milioni di euro. Resta escluso da questi conteggi il cosiddetto «out of pocket», i farmaci che vengono acquistati direttamente dal cittadino senza oneri per il Servizio sanitario nazionale: tra le casistiche più ricorrenti ci sono alcuni psicofarmaci. «Sono chiaramente su prescrizione medica – specifica Paciello –, ma su ricetta bianca che vale sei mesi: quella a carico del Servizio sanitario nazionale ha validità un mese, quindi per un paziente può essere più comodo pagare di tasca propria perché la differenza di costo è esigua, anziché tornare dal medico o dallo specialista ogni mese per avere la prescrizione a carico dell’Ssn».

Cronicità e politerapie

Una sfida è quella dell’appropriatezza prescrittiva e dell’ottimizzazione delle terapie. Chi ha una o più cronicità, infatti, si trova quotidianamente a prendere più farmaci e più volte al giorno: tant’è che a livello nazionale il 28,3% degli over 65 assume oltre dieci «molecole» (principi attivi) diversi. Altro «indizio»: in terra orobica il 36,4% dei residenti ha una cronicità (con un aumento del 18% tra il 2019 e il 2024), e il 38,1% di questi ha due o tre patologie simultanee. È un fattore che influisce sulla spesa e che al tempo stesso apre spazio a una riflessione. «È importante rivedere periodicamente le terapie complesse – osserva Paciello –: se manca la regia del medico curante, possono esserci dei “doppioni”. Come Ats stiamo lavorando su questo tema, studiando dei modelli italiani e stranieri di ambulatori dedicati alla revisione delle terapie. Occorre valorizzare le competenze di ciascun professionista: ad esempio il farmacista, sulla base degli acquisti del paziente, potrebbe segnalare al medico di medicina generale i potenziali casi di interazioni farmacologiche o le sovrapposizioni di terapie».

Un risultato importante, su scala bergamasca, è già stato raggiunto rispetto all’uso consapevole degli antibiotici: «Il lavoro di rete con i medici di medicina generale ha portato a una maggiore appropriatezza – rileva Paciello –, fondamentale per ridurre le possibilità di sviluppo dell’antibiotico resistenza».