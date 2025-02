Poca neve, Serio e Brembo con riserve idriche a metà

Nonostante le piogge e le nevicate di gennaio, il deficit idrico che a inizio anno in Lombardia era del 30% (1.856 milioni di metri cubi di acqua disponibili contro i consueti 2.670) si è ridotto di poco : l’ultimo bollettino di Arpa Lombardia rivela che manca ancora il 25% di acqua (2.348 milioni di metri cubi di acqua contro i 3.157 solitamente registrati a fine gennaio).

I numeri

In particolare a essere carente è la componente idrica del manto nevoso: rispetto alla media del periodo 2006 – 2020, siamo sotto a livello regionale del 42%, ma i bacini idrici dei due grandi fiumi bergamaschi, il Serio e il Brembo, stanno anche peggio: sulle loro montagne manca il 45% e il 51% di neve.

«Sono fiumi – sottolinea Mario Reduzzi, il direttore del Consorzio di bonifica della Media pianura bergamasca e direttore dell’Associazione dei Consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue lombardi (Anbi) – che a differenza di Adda e Oglio non possono contare su grandi laghi in cui accumulare acqua, quindi è essenziale che in inverno la neve si accumuli il più possibile sulle cime delle loro vallate».