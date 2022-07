Pochi centenari in Bergamasca, ma l’effetto-Covid non c’entra

E c’entra poco il Covid, quella tragedia che nella prima terribile ondata ha cancellato una generazione di nonni: la Bergamasca era nelle retrovie anche prima della pandemia. I dati indicano infatti che al 1° gennaio 2022 in provincia di Bergamo vivevano 262 cittadini con più di cento anni d’età: ben 225 sono donne (l’85% del totale), solo 37 sono uomini. Se ci si concentra solo sui valori assoluti, cioè alla numerosità, Bergamo non se la caverebbe nemmeno male: sarebbe al 22° posto in Italia. È però un’altra prospettiva quella più realistica: quanti sono, qui, i centenari rispetto alla popolazione totale? Incrociando più dati demografici dunque emerge un responso non incoraggiante: in terra orobica si contano 24 centenari ogni 100mila abitanti.