Pogacar ed Evenepoel aprono il Giro di Lombardia: 5 bergamaschi in gara - Foto e video

È partito da piazza Matteotti il 118° Giro di Lombardia intorno alle 10.30 di sabato 12 ottobre: a sventolare la bandiera rosa l’assessore allo Sport del Comune di Bergamo, Marcella Messina. In partenza due giganti come Tadej Pogacar , vincitore delle ultime tre edizioni, e il campione olimpico Remco Evenepoel .

In 200 hanno percorso il centro lungo viale Papa Giovanni XXIII, cinque i bergamaschi in gara: Lorenzo Rota, Fausto Masnada, Simone Consonni, Mattia Cattaneo e Davide Baldaccini .

A seguito delle forti piogge degli ultimi giorni, che hanno causato frane e allagamenti, il percorso del Giro ha subito delle modifiche, compreso il tratto finale per via del rischio di esondazione del Lago di Como: a rendere la vita difficile a Pogacar proverà l’olimpionico Remco Evenepoel, che con questa classica ha un conto in sospeso, basti pensare alla bruttissima caduta che, nel 2020, rischiò di stroncargli la carriera.