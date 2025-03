Pognano, incendio in una palazzina. Evacuati i residenti, tre bimbi lievemente intossicati - Foto e video

Incendio in una palazzina, a Pognano, nella serata di mercoledì 26 marzo. Alle 20,45 è partito l’allarme da via Puccini, da un complesso con una decina di appartamenti su tre piani: per spegnere le fiamme è stato necessario l’intervento di quattro squadre dei vigili del fuoco.

Dall’ultimo piano, mansardato, è scaturito l’incendio: nell’appartamento c’erano due adulti e tre bambini, tra i 4 e 10 anni, che sono riusciti a mettersi in salvo. Evacuata poi l’intera palazzina, per precauzione. Sul posto i vigili del fuoco di Dalmine, Treviglio e Bergamo, i carabinieri, due ambulanze e un’automedica: non si registrano conseguenze per le persone coinvolte.