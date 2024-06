«Politiche sociali, avanti con l’innovazione. Sport, un fondo per renderlo accessibile»

Relazioni quotidiane e visione complessiva. Se questi sono i binari delle Politiche sociali, Marcella Messina è un treno in corsa. La giornata-tipo dell’assessore (documentata in gran parte con i diari-social) pare durare almeno il doppio delle 24 ore canoniche. Ieri, ad esempio: colloqui con genitori in difficoltà, incontro con l’associazione disabili bergamaschi, evento dei Cre in Città Alta, call con il collegio dei sindaci. Solo per citare gli appuntamenti principali della giornata. «Per me è fondamentale la “restituzione” tra chi è dentro le istituzioni, dipendenti compresi, e chi fuori vive i servizi. Bisogna stare vicini ai bisogni delle persone», è il suo manifesto.

Dopo essere stata nominata direttamente dal sindaco nel Gori bis, questa volta ha deciso di candidarsi. Come mai?

«Il mio è l’assessorato che più a che fare con le relazioni e le tante sfaccettature della dimensione umana. Dopo cinque anni mi è sembrato importante passare dalle elezioni, per capire se il lavoro che avevo fatto era stato apprezzato e se avesse senso continuare in quella direzione».

È la portabandiera della Lista Gori in Giunta. Ha ancora senso la lista Gori senza Gori?

«Il mio approdo nella lista Gori è arrivato naturalmente, perché in questi anni l’ho sentita particolarmente vicina nel modo in cui legge i problemi dei quartieri e prova a risolverli, è parte attiva del civismo in cui mi riconosco. E poi è una sorta di “restituzione” verso la grande opportunità che mi è stata data in questi anni di amministrazione, con un lavoro che ora va completato».

Le elezioni l’hanno confermata tra i più votati, ma non è stata la «regina delle preferenze». Delusa?

«Non ho mai pensato di essere la regina delle preferenze. La campagna elettorale bisogna saperla fare, e per me era la prima volta per le amministrative. C’erano persone con molta più esperienza. Detto questo, 777 preferenze sono tantissime per una lista civica. E so di qualche “impasse” sulle schede. Ma sono contenta che anche queste persone mi abbiano pensato, sono molto soddisfatta del risultato».