Polizia e Arma, taser in fondina a Bergamo. «Valido anche come deterrente»

Ancora non è stato utilizzato, perché è pur sempre un’arma. Tuttavia giusto mercoledì notte, nel corso di un intervento per una violenta lite tra due persone in via Moroni, al poliziotto di una volante è bastato annunciare che avrebbe usato il taser, indicandolo alla fondina con il suo inconfondibile colore giallo al più esagitato dei due litiganti perché quest’ultimo passasse in pochi attimi dalla completa escandescenza alla calma più assoluta. Da poco più di una settimana la pistola elettrica è infatti nelle fondine di poliziotti e carabinieri di Bergamo e provincia, dove il taser è arrivato in dotazione come sta avvenendo nel resto della Penisola.