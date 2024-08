Polizia locale, addio all’ufficiale che «inventò» il laboratorio anti documenti falsi

Un rigore e una professionalità fuori dal comune. I colleghi ricordano le doti umane e lavorative di Mario Dino , ufficiale della polizia locale di Bergamo, mancato giovedì 22 agosto a 58 anni. Da 32 prestava servizio al Comando di via Coghetti, dove si era distinto appunto per precisione e dedizione al lavoro. La malattia lo aveva colpito un paio di anni fa, sembrava potesse essere sconfitta, e invece si è rivelata in forma particolarmente aggressiva.

L’ufficio all’interno del comando di via Coghetti è infatti dotato di macchinari all’avanguardia che permettono di «periziare» i documenti (di identità e di circolazione), per verificare che siano originali e non contraffatti. Un’attività preziosa, di cui si avvalgono anche altri comandi della provincia, svolta in collaborazione con l’aeroporto di Orio al Serio, l’Anagrafe e la Motorizzazione. Dino Mauro era stato appunto fautore del Laboratorio, che aveva contribuito a creare e a sviluppare. Diversi i riconoscimenti ottenuti, anche per i corsi che teneva in altri comandi. Cordoglio da parte della sindaca Elena Carnevali e dall’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni che, a nome di tutta l’amministrazione, esprimono vicinanza al Corpo e alla famiglia. Mario Dino non aveva figli, lascia la moglie e i parenti. Di origini siciliane, risiedeva in città ormai da molto tempo (al settembre del 1992 risale infatti la sua assunzione nella polizia locale cittadina). I funerali si svolgeranno sabato 24 agosto alle 15 nella parrocchia del Sacro Cuore di via Caldara.