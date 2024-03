Polizia locale, un arresto per droga e 35 multe per uso di cellulare alla guida

Durante i controlli di sicurezza sulle strade della città la polizia locale ha elevato 37 multe e ritirato 8 patenti per guida a 40km/h oltre il limite, per un totale di 148 punti della patente decurtati.

Continua il giro di vite anche sui taxi e sugli Ncc abusivi in questo primo bimestre 2024. Ancora controlli da parte di agenti in borghese nell’area della stazione, con ben 11 veicoli sottoposti ad accertamenti la scorsa settimana e una sanzione comminata.

Continua il lavoro di controllo sui mezzi pesanti, soprattutto per quel che riguarda la mancata osservanza dei turni di riposo, tra le principali cause di incidenti lungo le strade delle città italiane. Questa settimana i controlli sono stati effettuati su 18 veicoli e 12 le sanzioni che sono state elevate, soprattutto proprio per mancato riposo obbligatorio..

Cellulare alla guida: 35 sanzioni in 7 giorni

Interessante, inoltre, il lavoro questa settimana da parte del Comando sulla verifica dell’utilizzo del cellulare alla guida, una delle principali cause di incidenti sulle strade del nostro Paese: ben 35 le sanzioni comminate negli ultimi 7 giorni. C’è ancora molto lavoro da fare perché si smetta di tenere il telefono in mano mentre si è al volante. Cinque le sanzioni per monopattini e biciclette in transito sui marciapiede.

Controlli di sicurezza

Le unità mobili di quartiere hanno prevenuto una rissa nel quartiere di Malpensata: 15 persone stavano iniziando a dare in escandescenze nell’area nei dintorni del piazzale, ma gli agenti in servizio in zona hanno prima dissuaso gli individui coinvolti, poi chiamato i rinforzi e fermato una persona, denunciata a piede libero per rissa aggravata.

Venerdì sera intorno a mezzanotte e mezza gli agenti hanno inseguito un motorino che non si è fermato all’alt e, partendo da via Grumellina, hanno raggiunto la moto a Stezzano e fermato un 21enne con 15 grammi di hashish e 9 pastiglie di MDMA, a casa son stati rinvenuti altri 331 grammi di hashish. Processato per direttissima sabato 23 marzo, il 21enne è stato condannato agli arresti domiciliari. Alle sue spalle altre due condanne per spaccio di sostanze stupefacenti e un totale di ben quattro arresti.