Polizia locale di Bergamo, da novembre in arrivo 5 agenti in più e nuove telecamere

Dal 6 novembre, cinque nuovi agenti della Polizia locale, che ne conta ora 158, per rafforzare il nucleo sicurezza urbana. E ancora, ulteriori telecamere, le due unità cinofile già operative e il fatto che quattro operatori della polizia locale stiano conseguendo l’attestato di pilota Apr per l’uso dei droni. Sergio Gandi, vicesindaco e assessore alla Sicurezza del Comune di Bergamo, ha fatto il punto sulle iniziative (e le prossime idee) in tema di sicurezza messe in campo nei due mandati amministrativi. Al suo fianco, l’assessore alla Partecipazione, Giacomo Angeloni, e la comandante della Polizia locale Gabriella Messina.