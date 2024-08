Polizia locale di Bergamo, prove al via per i 569 iscritti al concorso. I nuovi assunti saranno 14

Si è chiuso il 5 agosto il bando di concorso per l’assunzione di nuovi agenti della Polizia locale di Bergamo. L’annuncio ne aveva previsti 8 ma, grazie al nuovo Piano di fabbisogno del personale approvato dalla Giunta il 29 luglio scorso, le assunzioni, che avverranno già da ottobre 2024, saranno 14, tutte a tempo pieno e indeterminato.

Sono 569 gli iscritti alla selezione che prenderà il via il 29 agosto con la prova scritta. La procedura è affidata, mediante accordo quadro, alla società Selexi srl che si occuperà della gestione e somministrazione della prova scritta in modalità informatizza e in presenza a Milano.

La prova orale, prevista dal 5 settembre al 12 settembre, si svolgerà invece a Bergamo presso la sede della Protezione civile in via Coghetti.

Corso di formazione

Al loro ingresso nel corpo di Polizia locale, i nuovi agenti svolgeranno un corso di formazione, previsto dalla normativa regionale, organizzato dall’Associazione di Polizia locale delle province di Bergamo e Lecco in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo e il Comando della Polizia locale di Bergamo, che prevede 159 ore complessive di formazione (comprese quelle per il conseguimento della patente di servizio e ore di addestramento tecniche e operative) nei giorni di venerdì e sabato a partire dall’11 ottobre e fino a fine novembre. A dicembre si svolgeranno gli esami di profitto.

Nei giorni in cui non saranno impegnati nel corso, i nuovi assunti saranno già assegnati ai vari servizi del Comando (centrale operativa, ufficio di polizia giudiziaria, ufficio illeciti, ufficio servizi) e affiancheranno le pattuglie del pronto intervento per attività di presidio appiedato o controlli di polizia stradale, come previsto nell’ambito del completamento della loro formazione.

Carnevali: «L’obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana nella nostra città è prioritario. Lo sforzo di irrobustimento del corpo di Polizia locale si integra con il rinnovato e costante lavoro interforze» «L’obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana nella nostra città è dunque prioritario - dichiara la sindaca Elena Carnevali - come dimostrato dalla determinazione e dalla celerità con cui abbiamo indetto il bando e con cui si sta svolgendo la procedura di concorso per l’assunzione di nuovi agenti di Polizia locale. Dopo la selezione, che prenderà avvio tra pochi giorni, i neo assunti affronteranno un periodo di formazione sia in aula, sia in affiancamento con il personale più esperto, che consentirà loro di strutturare quelle competenze necessarie per svolgere le diverse attività a cui verranno assegnati. Questo sforzo di irrobustimento del corpo di Polizia locale si integra con il rinnovato e costante lavoro interforze, svolto da Prefettura, Questura insieme a tutte le Forze dell’Ordine, e, non di meno, dagli enti del terzo settore che collaborano con l’Amministrazione nell’affrontare quotidianamente le situazioni di disagio, grave marginalità, dipendenza».