Polizia locale, quattro mesi di controlli sulle strade: 71 veicoli sanzionati per oltre 17mila euro

Quattro mesi di lavoro, 296 veicoli controllati con sanzioni per 71 di questi. È il bilancio dell’attività svolta dalla polizia locale, tra il 25 marzo e il 28 luglio, per garantire la sicurezza e la vivibilità delle strade cittadine.

Controlli significativi: dicevamo di 71 veicoli sanzionati durante i controlli, svolti in Città Alta e in viale Vittorio Emanuele, con un importo complessivo delle sanzioni accertate pari a 17.219 euro. Inoltre, sono stati eseguiti cinque fermi e decurtati 33 punti dalle patenti, risultati resi possibili grazie all’impegno di 54 operatori, per un totale di 81 ore di attività in 27 posti di controllo.

Sotto la lente le marmitte troppo rumorose

Sono stati poi attivati dei controlli specifici per monitorare, ed eventualmente sanzionare, rumori eccessivi prodotti dalle marmitte dei moticicli, con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento acustico e quindi migliorare la qualità della vita dei residenti. Interventi che, sottolinea l’amministrazione comunale, hanno importanza non solo per la sicurezza stradale, ma anche per la tutela del benessere della cittadinanza, promuovendo iniziative di prevenzione e sensibilizzazione.