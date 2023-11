Polizia Stradale, la comandante Pontiggia destinata a Bolzano

Il vice questore Mirella Pontiggia è in polizia dal 1992. Dal 1997 al 2001 è stata alla questura di Milano in qualità di funzionario addetto all’ufficio Immigrazione e nel febbraio 2002 è arrivata a Bergamo come dirigente dell’Ufficio immigrazione. Negli anni in questura ha ricoperto diversi incarichi: vicecapo di Gabinetto, dirigente delle Volanti e dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e dal 2009 comandante della Polizia Stradale. Appassionata di ciclismo, nel 2017 per la prima volta ha guidato la scorta al Giro d’Italia – al comando di 40 uomini di cui 26 motociclisti – esperienza ripetuta quest’anno per il 106° Giro, l’unica donna a farlo. In questi anni non si contano le numerose campagne di educazione stradale di cui si è fatta promotrice, con particolare attenzione al mondo della scuola. Sotto la sua guida la Polstrada (la sezione di Bergamo, la sottosezione autostradale di Seriate e il distaccamento di Treviglio) ha portato a termine importanti operazioni, l’ultima delle quali nei giorni scorsi ha portato all’arresto di una banda di 15 persone che faceva ottenere le patenti agli stranieri facendoli partecipare agli esami con microcamere e auricolari nascosti o mandando sostituti al loro posto.