Ponte del Primo Maggio: sole e temperature estive fino a quasi 30 gradi

Dopo molti giorni di instabilità, sull’Italia si va affermando un promontorio di alta pressione di matrice africana che dominerà la scena meteorologica dei prossimi giorni. L’anticiclone porterà con sé sole e caldo con temperature ben oltre le medie stagionali fino a sfiorare i 30°C su molte zone anche nella pianura padana.

Tutto andrà liscio fino alla giornata di sabato poi domenica la quiete si interromperà bruscamente per la discesa di un fronte di aria fredda dal nord Europa che porterà forti temporali, grandine e un netto calo della temperatura.

La situazione a Bergamo

A Bergamo giovedì 1° maggio cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3165m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

Venerdì 2 maggio

Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 27°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3647m.

Sabato 3 maggio

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima sarà di 27°C, la minima di 16°C.

Domenica 4 maggio l’arrivo di una perturbazione