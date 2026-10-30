Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Venerdì 30 Ottobre 2026

Prelevano denaro con carte altrui in via Camozzi: due arresti, sequestrate 83 carte

IL BLITZ. I due ventenni, residenti a Milano, sono stati sorpresi dalla Squadra Mobile in centro a Bergamo. Denunciati anche per ricettazione.

Lettura meno di un minuto.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Prelevano denaro con carte altrui in via Camozzi: due arresti, sequestrate 83 carte
Due ventenni arrestati: prelevavano denaro con carte altrui in via Camozzi a Bergamo

Due ventenni arrestati e 83 carte di pagamento intestate ad altre persone sequestrate. È il bilancio dell’operazione condotta il 26 ottobre dalla Squadra Mobile di Bergamo. Nei guai un cittadino peruviano e un italiano, entrambi nati nel 2006 e residenti a Milano, accusati di indebito utilizzo di carte di pagamento e denunciati anche per ricettazione.

I movimenti sospetti in via Camozzi

I due sono stati notati dagli investigatori mentre, seduti all’esterno di un bar di via Camozzi, osservavano una filiale bancaria consultando ripetutamente i cellulari. Il giovane peruviano è entrato due volte in banca, dopo essersi coperto la testa con il cappuccio. Durante il secondo accesso, un agente lo ha sorpreso mentre effettuava un prelievo con una carta di pagamento.

Le 83 carte sequestrate

I due si sono poi spostati in un bar del Sentierone, dove sono stati fermati con il supporto delle Volanti. Alla vista degli agenti, il peruviano ha raggiunto il bagno, tentando di nascondere 25 carte di pagamento nel cestino dei rifiuti, avvolte nella carta asciugamani. La successiva perquisizione della sua abitazione a Milano ha permesso di recuperare altre 58 carte di debito, tutte intestate a terzi. Gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità giudiziaria, che ha disposto per uno dei due l’obbligo di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Milano
Servizi finanziari
Economia, affari e finanza
Criminalità
Forze Ordine
Giustizia, Criminalità
Squadra Mobile