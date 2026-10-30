Prelevano denaro con carte altrui in via Camozzi: due arresti, sequestrate 83 carte

Due ventenni arrestati e 83 carte di pagamento intestate ad altre persone sequestrate. È il bilancio dell’operazione condotta il 26 ottobre dalla Squadra Mobile di Bergamo. Nei guai un cittadino peruviano e un italiano, entrambi nati nel 2006 e residenti a Milano, accusati di indebito utilizzo di carte di pagamento e denunciati anche per ricettazione.

I movimenti sospetti in via Camozzi

I due sono stati notati dagli investigatori mentre, seduti all’esterno di un bar di via Camozzi, osservavano una filiale bancaria consultando ripetutamente i cellulari. Il giovane peruviano è entrato due volte in banca, dopo essersi coperto la testa con il cappuccio. Durante il secondo accesso, un agente lo ha sorpreso mentre effettuava un prelievo con una carta di pagamento.

Le 83 carte sequestrate