Prelevano denaro con carte altrui in via Camozzi: due arresti, sequestrate 83 carte
IL BLITZ. I due ventenni, residenti a Milano, sono stati sorpresi dalla Squadra Mobile in centro a Bergamo. Denunciati anche per ricettazione.Lettura meno di un minuto.
Due ventenni arrestati e 83 carte di pagamento intestate ad altre persone sequestrate. È il bilancio dell’operazione condotta il 26 ottobre dalla Squadra Mobile di Bergamo. Nei guai un cittadino peruviano e un italiano, entrambi nati nel 2006 e residenti a Milano, accusati di indebito utilizzo di carte di pagamento e denunciati anche per ricettazione.
I movimenti sospetti in via Camozzi
I due sono stati notati dagli investigatori mentre, seduti all’esterno di un bar di via Camozzi, osservavano una filiale bancaria consultando ripetutamente i cellulari. Il giovane peruviano è entrato due volte in banca, dopo essersi coperto la testa con il cappuccio. Durante il secondo accesso, un agente lo ha sorpreso mentre effettuava un prelievo con una carta di pagamento.
Le 83 carte sequestrate
I due si sono poi spostati in un bar del Sentierone, dove sono stati fermati con il supporto delle Volanti. Alla vista degli agenti, il peruviano ha raggiunto il bagno, tentando di nascondere 25 carte di pagamento nel cestino dei rifiuti, avvolte nella carta asciugamani. La successiva perquisizione della sua abitazione a Milano ha permesso di recuperare altre 58 carte di debito, tutte intestate a terzi. Gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità giudiziaria, che ha disposto per uno dei due l’obbligo di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria.
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