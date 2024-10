Prelievi indebiti nelle scuole, ammissioni e scuse nell’interrogatorio di garanzia

Ha ammesso genericamente alcuni degli addebiti che gli sono contestati e si è scusato per quanto ha fatto. Nella mattinata di mercoledì 16 ottobre, l’ex direttore amministrativo dell’istituto superiore «Guido Galli» di Bergamo, finito agli arresti domiciliari con l’accusa di peculato per essersi intascato i soldi di alcune scuole dove ha lavorato negli ultimi 5 anni (la contestazione è di 112mila euro in totale), ha risposto al gip Raffaella Mascarino leggendo delle dichiarazioni spontanee. Assistito dall’avvocato Luigi Villa, il 54enne s’è riservato di consultare gli atti che hanno portato al suo arresto e di spiegare in futuro al pm ogni singolo episodio contestato.

L’uomo rimane agli arresti nella sua abitazione di Bergamo. Il difensore non ha infatti invocato l’attenuazione della misura cautelare , limitandosi a chiedere (e a ottenere dal giudice) una serie di permessi (uscite per la spesa, telefonate alle figlie che vivono lontano, visite da parte della compagna) che gli consentano di affrontare il regime dei domiciliari nella casa dove abita da solo.

Le indagini

È all’istituto «Galli» che sarebbero state sottratte le somme più considerevoli. Stando a chi indaga, per far approdare il denaro sui suoi conti (e in alcuni casi su quelli di cognato, sorella e fornitori personali; nessuno di questi è indagato), il 54enne avrebbe utilizzato tecniche differenti, tutte relative a mandati di pagamento ritenuti farlocchi (70 quelli presi in esame da chi indaga). La più frequente risulta essere quella delle determinazioni di liquidazione duplicate: il direttore disponeva il pagamento per fornitori e bollette energetiche della scuola, poi approntava mandati identici sostituendo il suo Iban a quello dei reali beneficiari. Per il pm, grazie a tale meccanismo il 54enne avrebbe indebitamente intascato più di 73mila euro.