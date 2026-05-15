«Prenditi cura di te»: consulenze psicologiche gratuite all’Asst Bergamo Est

L’Asst Bergamo Est lancia l’iniziativa «Prenditi cura di te»: una giornata dedicata al benessere mentale, che offrirà consulenze psicologiche gratuite ai cittadini del territorio. Con l’obiettivo di «fornire uno spazio d’ascolto e supporto qualificato per tutti coloro che stanno attraversando un momento di difficoltà personale».

Come partecipare

L’appuntamento è per martedì 19 maggio. Per facilitare l’accesso ai servizi, le consulenze saranno erogate presso le diverse Case di comunità dell’Asst Bergamo Est, con orari dedicati per ogni sede:

Le consulenze saranno accessibili liberamente oppure previa prenotazione e saranno curate da professionisti qualificati, in un contesto accogliente e riservato, pensato per favorire il dialogo e la presa in carico dei bisogni psicologici della persona. Per ulteriori informazioni o per riservare un colloquio, è possibile inviare una mail all’indirizzo: [email protected].