Prima campanella senza mascherina, in classe 57mila studenti non vaccinati

Ritorno a scuola: ritorno alla normalità? Sì, o quasi. Appena si volterà pagina del calendario, da giovedì 1° settembre, la scuola passerà alle nuove regole: la novità più importante è l’abbandono della mascherina, dopo due anni. Stop, fine dell’obbligo più vistoso e discusso. Il virus, inevitabilmente, continuerà però a circolare: anche perché, tra gli studenti bergamaschi dalle elementari in su, due terzi sono vaccinati e un terzo invece non è vaccinato. In valori assoluti: quasi 110mila studenti bergamaschi sono vaccinati, e quasi 57mila invece non lo sono. È quanto emerge incrociando i dati dell’Ats sulla copertura vaccinale diffusi a metà settimana e l’«anagrafe» dell’Istat.