Primo mercato coperto di Campagna Amica: giorni e orari di apertura a ChorusLife

Lo rende noto Coldiretti Bergamo nel sottolineare che all’inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, la sindaca di Bergamo Elena Carnevali, il direttore nazionale di Fondazione Campagna Amica Sara Paraluppi, gli assessori regionali Paolo Franco e Claudia Terzi, Il Prefetto aggiunto Elena Sollo, l’amministratore delegato di Choruslife Francesco Percassi, il direttore di Coldiretti Lombardia Giovanni Benedetti, il presidente Coldiretti Bergamo Gabriele Borella e il direttore Coldiretti Bergamo Erminia Comencini.

Il nuovo mercato contadino – precisa Coldiretti Bergamo – è aperto al venerdì dalle 14 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 14. Ospita una ventina di produttori agricoli provenienti da tutta la provincia bergamasca. I cittadini avranno così la possibilità di fare la spesa direttamente dal contadino, con eccellenze di ogni genere di origine locale e stagionale: carni e salumi, verdure, miele, pasta fresca, riso, vino, pane, confetture, farine, uova, formaggi vaccini, caprini e bufalini, oltre a lumache e fiori. Un ulteriore elemento che rende questo progetto particolarmente significativo è la sua collocazione all’interno di uno smart district innovativo come ChorusLife.