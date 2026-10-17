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Cronaca / Bergamo Città Sabato 17 Ottobre 2026

Primo mercato coperto di Campagna Amica: giorni e orari di apertura a ChorusLife

L’INIZIATIVA. Una ventina di produttori agricoli bergamaschi portano in città prodotti locali, freschi e di stagione. Il nuovo mercato contadino è aperto il venerdì dalle 14 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 14.

Lettura 1 min.
Primo mercato coperto di Campagna Amica: giorni e orari di apertura a ChorusLife
L’inaugurazione del mercato coperto di Campagna Amica della città di Bergamo a ChorusLife

A ChorusLife è stato inaugurato nella mattinata di sabato 17 ottobre il primo mercato coperto di Campagna Amica della città di Bergamo, un progetto che porta i prodotti della campagna in città sostenuto da Regione Lombardia nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale che riserva risorse alla cooperazione per i sistemi del cibo, filiere corte e mercati locali.

Lo rende noto Coldiretti Bergamo nel sottolineare che all’inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, la sindaca di Bergamo Elena Carnevali, il direttore nazionale di Fondazione Campagna Amica Sara Paraluppi, gli assessori regionali Paolo Franco e Claudia Terzi, Il Prefetto aggiunto Elena Sollo, l’amministratore delegato di Choruslife Francesco Percassi, il direttore di Coldiretti Lombardia Giovanni Benedetti, il presidente Coldiretti Bergamo Gabriele Borella e il direttore Coldiretti Bergamo Erminia Comencini.

Primo mercato coperto di Campagna Amica: giorni e orari di apertura a ChorusLife
Primo mercato coperto di Campagna Amica: giorni e orari di apertura a ChorusLife

Il nuovo mercato contadino – precisa Coldiretti Bergamo – è aperto al venerdì dalle 14 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 14. Ospita una ventina di produttori agricoli provenienti da tutta la provincia bergamasca. I cittadini avranno così la possibilità di fare la spesa direttamente dal contadino, con eccellenze di ogni genere di origine locale e stagionale: carni e salumi, verdure, miele, pasta fresca, riso, vino, pane, confetture, farine, uova, formaggi vaccini, caprini e bufalini, oltre a lumache e fiori. Un ulteriore elemento che rende questo progetto particolarmente significativo è la sua collocazione all’interno di uno smart district innovativo come ChorusLife.

Per tutti gli aggiornamenti e le novità è possibile seguire le pagine social del «Mercato Agricolo Coperto Campagna Amica Bergamo» su Facebook e Instagram (mercatocoperto_bergamo).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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