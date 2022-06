Primo utilizzo del taser: agenti bloccano un uomo con una siringa

Primo utilizzo del taser in città dopo la sua introduzione alle pattuglie di questura e carabinieri a inizio giugno: domenica mattina alla Celadina, in via Verrazzano, un italiano di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine e che aveva infastidito i clienti del vicino supermercato Md, è stato avvicinato da un equipaggio delle volanti della questura mentre brandiva una siringa .