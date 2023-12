Progetto Erre 2, oltre mille i ragazzi coinvolti negli ultimi tre anni

400 nuovi beneficiari

«L’iniziativa sta riscontrando il favore delle scuole e delle organizzazioni profit e no-profit – spiega Giuseppe Alberghina di Afp Patronato San Vincenzo, responsabile del monitoraggio del progetto –. Siamo ancora impegnati a contare i ragazzi che nel terzo anno hanno partecipato alle attività, ma possiamo dire che almeno 400 nuovi beneficiari si vanno a sommare ai 681 già raggiunti alla fine del secondo anno. Da tre anni riusciamo a garantire una sostenibilità a diverse iniziative ad alto impatto educativo per i giovani grazie a una rete di partner unita nello sperimentare nuovi modelli di contrasto della povertà educativa». Sono sei i progetti svolti dai ragazzi di Abf durante il terzo anno, come spiega il referente Francesco Carminati: l’Orto dei sapori, Bellezza social (per imparare a fare foto da pubblicare in rete), Abitare la bellezza (un corso di moda, con la realizzazione di 10 capi d’abbigliamento), Seminario barber shop, Manager no profit (incontri con rappresentanti del mondo dell’impresa) e le Case del Sapere, «aperture straordinarie dei nostri laboratori – dice Carminati – in cui i ragazzi si sono potuti misurare in attività nuove e stimolanti».