Progetto sperimentale di assistenza domiciliare personalizzata: 10 beneficiari, domande al Comune di Bergamo

Il Comune di Bergamo ha indetto una manifestazione d’interesse per individuare 10 beneficiari, over 65, a cui assicurare un progetto sperimentale - finanziato con fondi del Pnrr - di assistenza personalizzata, che prevede un intervento di installazione domotica presso il proprio domicilio e un percorso assistenziale integrato di tipo domiciliare.

«Per favorire l’autonomia»

Il progetto prevede due macro-azioni. Prima di tutto la fornitura di kit domotici individuali, tra cui: - Orologio con Gps, rilevamento cadute, pulsante SOS e misurazione dei parametri vitali - App di monitoraggio per caregiver e operatori - Sensori di movimento, porta, gas/CO2 - Tablet con app di telemedicina e 30 Gb al mese inclusi - Installazione e assistenza hardware e software - Formazione all’uso dei dispositivi per beneficiari, caregiver, operatori - Manutenzione ordinaria e supporto help desk

In secondo luogo, gli interventi a cura di personale qualificato, come Oss e Asa, tra cui: - Cura della persona e dell’ambiente domestico - Accompagnamento, disbrigo pratiche, supporto relazionale - Facilitazione all’uso dei dispositivi tecnologici - Collegamento alla rete dei servizi sociali e sanitari territoriali

Possono presentare domanda le persone in possesso dei seguenti requisiti:

- Aver compiuto 65 anni

- Essere in possesso della cittadinanza italiana, di uno Stato Ue o extra Ue con permesso di soggiorno

- Avere la residenza in uno dei comuni dell’Ambito territoriale di Bergamo: città, Orio al Serio, Torre Boldone, Gorle, Ponteranica, Sorisole

- Essere in possesso della capacità di manifestare la volontà di intraprendere un percorso di «assistenza domiciliare» sperimentale