Pronto il nuovo centro di Bergamo, venerdì l’inaugurazione

La data è segnata in calendario: venerdì 3 marzo, ore 17,45. Sarà in quel momento, in piazza Matteotti, che il Comune di Bergamo inaugurerà con una cerimonia il nuovo centro piacentiniano, al termine di circa tre anni di lavori. Lo ha annunciato il sindaco Giorgio Gori, ospite per un’intervista della «Masterclass» di Coorious, il percorso formativo sul mondo del giornalismo e della comunicazione promosso da L’Eco di Bergamo con Edoomark. L’inaugurazione sarà un «breve evento», spiegano dal Comune, che metterà in raccordo i diversi lotti di interventi che si sono susseguiti nel corso degli anni.