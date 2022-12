Proroga per il rimborso dei ticket: spostata a fine 2023 la data per sanare

«La tenacia delle parti sociali e della Fnp lombarda ha permesso di raggiungere un obiettivo che consentirà a molti cittadini lombardi, in maggioranza pensionati e disoccupati, di passare il periodo delle feste un po’ più sollevati». Osvaldo Domaneschi , segretario generale di Fnp Cisl Lombardia, commenta così l’emendamento che, nell’approvazione del bilancio di Regione Lombardia, infatti, differisce al 31 dicembre 2023 «il termine per il pagamento del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, della relativa sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento qualora, entro il 31 dicembre 2022, sia stata notificata al soggetto interessato l’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal Servizio sanitario nazionale (SSN) senza la corresponsione del relativo ticket”.