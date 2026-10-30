Protesta studenti a Bergamo, concordato il corteo in direzione Malpensata

Il corteo era stato vietato dalla questura nella giornata di giovedì per evitare infiltrazioni e possibili problemi di ordine pubblico, ma dopo una breve trattativa con le forze dell’ordine è stato concesso agli studenti di sfilare, non verso il centro, ma verso la Malpensata.

È così che venerdì 30 ottobre poco prima delle 10, circa 450 studenti sono stati fatti sfilare dal piazzale Marconi, quello della stazione Fs, dove si erano radunati dalle 9, in direzione del piazzale della Malpensata.

Gli studenti al grido «Strappiamogli il futuro» hanno percorso con musica, bandiere e striscioni, prima Viale Papa Giovanni e poi hanno imboccato via Paleocapa.

Qualche rallentamento al traffico nelle vie adiacenti al passaggio della manifestazione, in particolare via Autostrada, via Angelo Mai, via Gavazzeni