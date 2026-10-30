Venerdì in piazza: corteo vietato agli studenti la mattina. Usb nel pomeriggio

Alle 9 scendono in piazza gli studenti, alle 17 i sindacati di base. Giornata calda oggi sul fronte dell’ordine pubblico, che come la scorsa settimana ha visto il giorno prima un blitz preventivo della polizia, con altri 6 minorenni denunciati per i disordini del 17 ottobre in centro.

Oggi, per evitare infiltrazioni violente tra gli studenti, la questura ha vietato il corteo: i ragazzi si incontreranno nel piazzale della stazione e lì dovranno rimanere, tra le rimostranze dei ragazzi e la solidarietà di Rifondazione Comunista e Giovani Comunisti, che definiscono la decisione «una scelta che limita la libertà di manifestazione e il diritto di riunione tutelati dalla Costituzione» e Sinistra italiana Bergamo che parla di «un atto inaccettabile».

I ragazzi si mobilitano di nuovo «a fianco di lavoratori e sindacati, per dei trasporti accessibili, contro il carovita e la stretta repressiva del governo, per una scuola che non discrimina nessuno, contro i tagli all’istruzione, riforme anti-pensiero critico e militarizzazione».