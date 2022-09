Quarta dose a tutti gli over 12. Dal 30 settembre scattano le prenotazioni

L’annuncio, con la circolare del ministero della Salute , era arrivato la scorsa settimana. Ora tutto è pronto per darne concreta attuazione: dal 30 settembre tutti i cittadini con almeno 12 anni – e dunque a prescindere da eventuali patologie e condizioni di fragilità – potranno prenotare la quarta dose . Lo indica una nota inviata ieri dalla Direzione generale Welfare alle diverse diramazioni del sistema sanitario lombardo: mentre i contagi tornano a crescere e il «second booster» non attecchisce, si cerca comunque in tutti i modi di facilitare l’accesso al richiamo vaccinale. Inoltre, si inizieranno a usare anche i nuovi vaccini aggiornati a Omicron 4 e 5.