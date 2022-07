Quarta dose, coperto un bergamasco su 10. «È sbagliato aspettare»

La svolta di metà luglio ha dato una scossa alla campagna vaccinale. Ma non è stata certo una «rivoluzione»: la campagna delle quarte dosi viaggia a circa 1.400 somministrazioni al giorno in Bergamasca, decisamente più svelta delle poche centinaia di iniezioni che si effettuavano nella prima metà del mese, ma la copertura resta ancora fondamentalmente bassa. Basta incrociare i numeri: a venerdì sera, secondo il «contatore» di Regione Lombardia, erano 36.399 i bergamaschi che avevano già ricevuto la quarta dose. Uno su dieci degli aventi diritto, in sintesi.