Quarte dosi «al palo», nella Bergamasca libero l’86% degli slot: «Non aspettate oltre»

L’appello è imperativo, dati alla mano: bisogna andare a vaccinarsi per la quarta dose, se si rientra nelle categorie per le quali è aperto l’accesso alle somministrazioni, ovvero over 60 e over 12 anni con gravi patologie. L’afflusso, infatti, continua ad essere poco rilevante, nonostante l’ampio dilagare della variante Omicron 5 (e la «Centaurus» in agguato) e l’aumento sempre più consistente delle reinfezioni, anche tra chi ha fatto il ciclo completo con il booster. Le ferie, il caldo agostano, e la convinzione ormai diffusa che sia meglio aspettare l’autunno e l’arrivo dei vaccini aggiornati (che non è affatto detto che ci saranno a breve) fanno disertare le prenotazioni. I dati parlano chiaro: secondo la Regione Lombardia, nella settimana fino a Ferragosto la media del territorio lombardo si attesta sul 57% di agende libere per gli slot vaccinali, dal 16 al 31 agosto attualmente è libero addirittura l’82% delle agende lombarde. In Bergamasca la media è ancora più alta: 86% di slot liberi da dopo Ferragosto fino a fine mese.