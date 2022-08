Quarte dosi lumaca: nella Bergamasca libero il 90% degli slot, copertura al 16%

La corsa s’è fatta lenta. Troppo lenta: di qui a fine settembre, in Bergamasca è prenotato solo il 10,8% degli appuntamenti disponibili per la quarta dose del vaccino anti-Covid. Su 33.579 posti in agenda, infatti, a venerdì ne risultavano prenotati appena 3.637: ben 29.942 slot (il 90% circa) risultavano invece liberi. Un dato basso, che conferma ancora una volta la freddezza con cui è stato accolto il «secondo booster», il nuovo richiamo immunitario dedicato a tutti gli over 60 e ai «fragili» dai 12 anni in su. La fotografia dei dati dell’assessorato regionale al Welfare entra nel dettaglio. Ieri per esempio in tutta la Bergamasca risultavano 184 prenotazioni a fronte di 683 slot (appuntamenti) disponibili. E anche la settimana alle porte non ha proiezioni molto più incoraggianti: domani si contano 200 appuntamenti su 1.832 posti teoricamente disponibili, martedì gli appuntamenti sono 309 a fronte di 1.818 posti disponibili, mercoledì 177 su 1.631.