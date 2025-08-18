Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 18 Agosto 2025

«Questi marciapiedi normalmente usurpati». L’Aci: pedoni a rischio

LA SEGNALAZIONE. Valerio Bettoni, presidente dell’Aci di Bergamo, torna sul tema monopattini e marciapiedi. «I marciapiedi sono a modo loro una bussola di diffusi comportamenti, la maggior parte dei quali vanno sotto la voce “maleducazione diffusa”».

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Sui marciapiedi parcheggiati e in movimento bici e monopattini
Sui marciapiedi parcheggiati e in movimento bici e monopattini

Bergamo

«Quotidianamente presi dai grandi avvenimenti, abbiamo scarsa attenzione alle cose considerate “secondarie” e ci si arrende alla loro progressiva marginalità. I marciapiedi sono a modo loro una bussola di diffusi comportamenti, la maggior parte dei quali vanno sotto la voce “maleducazione diffusa”, con sinonimi altrettanto evidenti quali l’invasività crescente, l’arroganza e la prepotenza mostrate da chi ritiene di potersi concedere qualsiasi licenza che gli passa per la testa. E poco importa se molti utenti sono a rischio quotidiano quando percorrono uno spazio che dovrebbe essere loro riservato». Lo scrive in una lettera accorata il presidente dell’Aci Valerio Bettoni.

«Molti pedoni sono a rischio quotidiano quando percorrono uno spazio che dovrebbe essere loro riservato»

«I più si fanno da parte, scendono rassegnati sulla strada correndo qualche rischio, preferiscono evitare discussioni e insolenze. Capita di vedere anche mamme o nonne che spingono una carrozzella con bambino e lasciano il marciapiede per “cederlo” a utenti in bicicletta o monopattino. Sorvoliamo anche su alcuni di questi utenti in bici o monopattino che vanno contromano, tanto sulla strada quanto sul marciapiede. Per come vanno le cose è lecito pensare che ci siano ben pochi pedoni propensi a credersi legittimi utenti esclusivi di quegli spazi creati proprio per chi “marcia a piedi”».

Mancanza di rispetto

«Ci si aspetterebbe però che ciclisti e conducenti di monopattini usassero un minimo di cortesia e rispetto verso anziani che camminano appoggiandosi a bastone o mamme già in difficoltà a procedere con la carrozzella. Ora poi che all’esterno di diversi bar e ristoranti ci sono aree attrezzate per ospitare clienti, i frequenti “dehor”, aumentano disagi e rischi di chi è costretto a qualche slalom per cedere il passo, i disagi. Ci si può soltanto rassegnare ad accettare tale stato delle cose (con tendenza a un possibile incremento dell’andazzo) o è ancora possibile sperare in un sussulto di riconoscimento a un’etica comportamentale di civico “fair play”?».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Economia, affari e finanza
Informazione d'impresa
Accordi di licenza
Valerio Bettoni
Automobile Club d'Italia