«Qui inizia il mare»: cartelli sui tombini. Campagna contro i mozziconi gettati

Lo scriveranno sui tombini del borgo Pignolo che, sotto quelle griglie, inizia il mare. Per sensibilizzare contro l’inquinamento, in particolare quello generato dai mozziconi gettati dai fumatori nei tombini della città, nasce il progetto «Il mare inizia qui», a cura delle associazioni Il Cerchio di Gesso e Borgo del Tasso con la Rete di quartiere Pignolo, finanziato dal Comune.

La creazione di un logo

Il progetto si concluderà a dicembre ed è aperto a tutti coloro che risiedono o frequentano il quartiere di Pignolo e in particolare ai bambini e ragazzi delle scuole che saranno invitati a produrre immagini per creare un logo. Questo sarà stampato su stencil e collocato, da volontari della Rete, presso i tombini del quartiere, accanto alla scritta «Qui inizia il mare». Un lavoro che si concluderà con una mostra delle immagini prodotte dai bambini e ragazzi sul tema. Spiega Nadia Savoldelli, vicepresidente de Il Cerchio di Gesso: «Vogliamo stimolare una coscienza collettiva che renda tutte le persone consapevoli di quanto un gesto individuale possa avere una ripercussione molto grande. Questo lavoro entra a far parte del tessuto urbano e può cambiare volto alle strade, dando un significato diverso allo spazio abitato». «Una proposta che intende coniugare la presa in carico della cura della città e le relazioni virtuose che possono nascere dall’incontro di chi la vive, condividendo obiettivi civici e ambientali», aggiunge Tiziana Pirola, dell’associazione Borgo del Tasso e Pignolo. I promotori dell’iniziativa portano i numeri: «Circa 195 milioni di mozziconi di sigaretta ogni giorno abbandonati in Italia e che costituiscono quasi la metà dei rifiuti non biodegradabili nel mar Mediterraneo». Il progetto è sostenuto da più assessorati. Claudia Lenzini, titolare alla Partecipazione, sottolinea «la volontà di valorizzare il volontariato civico».