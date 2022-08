R incari di luce e gas : per ogni famiglia salasso da 3mila euro

Sarà un autunno caldo, con bollette salate di luce e gas che incideranno inevitabilmente sui bilanci delle famiglie . Gli interventi messi in campo dal governo con il decreto Aiuti bis, tra cui la proroga dell’azzeramento degli oneri di sistema per l’elettricità, la riduzione dell’Iva al 5% sul gas e il rafforzamento del bonus sociale per luce e gas in favore delle famiglie economicamente vulnerabili, contribuiranno ad alleggerire il carico delle spese, ma il caro bollette a fine anno si farà sentire lo stesso, con una stima presumibile di 3.000 euro a famiglia nel corso di un anno per far fronte al complesso delle voci in bolletta.