Raccolta rifiuti: sacchi gialli e grigi anche nelle edicole a Bergamo

Sacchi indifferenziato e plastica

Semplificazione per i cittadini

Sacchi acquistabili in edicola

«Il progetto continua ad avere la sua validità, perché evita la dispersione dei rifiuti. Tuttavia, cerchiamo di andare nella direzione di usare sempre meno sacchi e compattare e differenziare il più possibile», ha aggiunto Ruzzini. Le edicole coinvolte sono quindici, dislocate in diverse zone della città: via Locatelli; via Borgo Palazzo; Piazza Sant’Anna; via Cesare Battisti 2; via Gabriele Rosa 18; via Celadina 16; via S. Alessandro 27; via Rossini 2; via Paolo Gaffuri 2; via San Giovanni Bosco 27; via Statuto angolo IV Novembre; via San Colombano 29/a; via Pietro Ruggeri da Stabello 72/c; via Promessi Sposi 33; ed infine l’edicola situata all’interno dell’ospedale Papa Giovanni XXIII.