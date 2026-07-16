Raffica di cantieri ferroviari: estate calda per i pendolari

L’estate calda dei lavori ferroviari entra nel vivo. Al di là delle grandi opere (con grandi ritardi, come il raddoppio tra Bergamo e Curno e il collegamento tra il capoluogo e l’aeroporto), le prossime settimane vivranno un susseguirsi di diversi cantieri di Rfi, dedicati al potenziamento o alla manutenzione della rete, con un ovvio impatto sulla circolazione.

I dettagli completi, con eventuali ulteriori aggiornamenti in tempo reale, sono disponibili sul sito di Trenord (www.trenord.it).

Linea Cremona-Treviglio-Milano

Dall’inizio della scorsa settimana è scattato lo stop ai treni fra Cremona e Olmeneta, sulla direttrice che interessa anche la Cremona-Treviglio-Milano: la sospensione, dovuta a un intervento di manutenzione infrastrutturale, si protrarrà sino al 26 luglio; sono stati approntati dei bus sostitutivi.

Linea Lecco-Ponte San pietro

Sulla Lecco-Ponte San Pietro, da venerdì al 2 agosto sarà sospeso il traffico ferroviario tra Calolziocorte e Ponte San Pietro per lavori infrastrutturali nelle stazioni di Calolziocorte e Ambivere: il bus sostitutivo già in servizio tra Bergamo e Ponte San Pietro verrà prolungato fino a Calolziocorte. Successivamente, dal 3 al 21 agosto, i treni torneranno a viaggiare, ma con una frequenza ridotta per consentire le ultime opere; saranno dunque implementati altri bus sostitutivi.

Un’ulteriore variazione ci sarà dal 17 al 19 luglio: in queste date, a causa di lavori di manutenzione programmata nella tratta Lecco Maggianico-Calolziocorte-Carnate, i treni regionali della Lecco-Ponte San Pietro saranno sostituiti dai bus; di conseguenza ci saranno variazioni anche negli orari e nei percorsi dei bus sostitutivi tra Ponte San Pietro e Bergamo.

Linea Milano-Bergamo

Dal 3 al 30 agosto, invece, si sovrappongono più interventi. Alcuni lavori fra Pioltello e Treviglio porteranno a rimodulare l’offerta delle linee Milano-Pioltello-Bergamo, Milano Greco Pirelli-Treviglio-Brescia, S5 Varese-Milano-Treviglio e S6 Novara-Rho. Nel dettaglio, la linea S5 scenderà a una corsa all’ora nell’itinerario Varese-Pioltello, mentre la S6 garantirà una corsa ogni 30’ fra Rho e Novara. Nelle stesse date, il Passante ferroviario di Milano sarà oggetto di manutenzione infrastrutturale: treni sospesi tra Milano Rogoredo/Milano Porta Vittoria e Milano Certosa/Milano Bovisa; di conseguenza, i treni non serviranno le stazioni di Milano Lancetti, Milano Porta Garibaldi Sotterranea, Milano Repubblica, Milano Porta Venezia, Milano Dateo, Milano Porta Vittoria. Per quanto riguarda i pendolari bergamaschi, la linea S5 Treviglio-Milano-Varese sarà modificata prevedendo una corsa all’ora fra Varese e Milano Porta Garibaldi Superficie e una corsa all’ora fra Varese-Milano Porta Garibaldi Superficie-Milano Lambrate-Pioltello.