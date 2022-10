Raffica di furti nel quartiere Finardi, presi due ragazzini. Potenziati i controlli

Abitanti costretti ad aguzzare la vista mentre portavano a spasso il cane o facevano jogging, gente corsa in banca a depositare i gioielli nelle cassette di sicurezza, la chat dedicata al controllo di vicinato pullulante di segnalazioni e foto. Da alcuni giorni i raid nelle abitazioni - per lo più nel pomeriggio - s’erano intensificati, una banda di ladri tornava quotidianamente a colpire, fino a raggiungere i 5 furti in 72 ore, al netto di quelli sfumati. Un’insistenza che ha mandato in subbuglio il quartiere Finardi, uno dei più chic della città, dove hanno casa avvocati, notai, industriali e dove recentemente ha acquistato una villa il portiere dell’Atalanta Juan Musso.