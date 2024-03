Raffica di spaccate a Bergamo, filmati i «maranza»

Centro città bersagliato dalle spaccate: bar, pizzerie, negozi, pasticcerie, nessuno è stato risparmiato da quello che a tutti gli effetti sembra un gruppetto di «maranza», ragazzini di origine nordafricana che tra giovedì e domenica notte 10 marzo hanno agito tra via Angelo Mai, piazza Sant’Anna e via Tasso. Uno di loro - è il sospetto che circola tra chi indaga, in base al modus operandi – potrebbe essere un volto già noto alla polizia per episodi analoghi avvenuti di recente.

Nella pizzeria «Caprizza», in piazza Sant’Anna, i ladri hanno colpito due volte di seguito: «La prima volta sono entrati la notte di giovedì, alle 2,15 – racconta il gestore –. L’orario è esatto perché sono stati filmati dalle nostre telecamere. Erano in due, ragazzini di nemmeno vent’anni, nordafricani. Hanno squarciato il tendone e cercato di rompere la vetrata d’ingresso alla base, ma non ci sono riusciti. Allora sono andati alla porta antipanico della cucina, che si affaccia su via Ambrogio da Calepio, e sono riusciti ad aprirla. Da lì, nel luglio scorso, erano già entrati i ladri ma grazie alla segnalazione di un vicino erano stati arrestati. Una volta dentro, dai filmati si vedono mentre prendono i soldi in cassa, 400 euro, i palmari che usiamo per prendere le ordinazioni e mangiano torte. Hanno gustato la caprese e la pastiera, poi se ne sono andati. La notte successiva, non contenti, sono tornati: erano in tre, alla stessa ora. Sono entrati dallo squarcio nel tendone che avevamo sistemato temporaneamente con lo scotch, hanno abbattuto a spallate una finestra interna e hanno preso nuovamente il cassetto con i contanti, 200 euro, mangiato la torta caprese e bevuto una bottiglia di whisky Jack Daniel’s: ho le fotografie in cui si vedono i dolci con le impronte dei loro denti. La prima sera è intervenuta la polizia, la seconda i carabinieri e domani mattina (martedì 12 marzo, ndr) andremo in questura a presentare denuncia, portando foto e filmati. Sabato sera siamo rimasti nel locale fino a tardi con le luci accese, abbiamo tanti locali e non pensavamo che a Bergamo potesse succederci una cosa del genere. Certo sono più i danni che ci hanno fatto di quello che hanno rubato: hanno rotto una lampada riscaldante, danneggiato due finestre e il tendone, ci costerà circa 9mila euro. Dai filmati si vede bene come sono vestiti: avevano il cappuccio, vestiti con felpe e guanti Nike, uno con un taglio di capelli particolare. Abbiamo saputo che la stessa sera hanno rubato in un negozio di telefonini e in una gelateria: la situazione non è confortante».

«Dai filmati si vede bene come sono vestiti: avevano il cappuccio, vestiti con felpe e guanti Nike, uno con un taglio di capelli particolare» Venerdì notte gli stessi ladri hanno colpito anche la pasticceria Sant’Anna e il bar «Smart Coffee» nella stessa piazza. «Da noi l’allarme è arrivato alle 3,30 – racconta Isabella Plebani della pasticceria –. È collegato alla porta d’ingresso e non appena hanno cercato di aprirla il sensore è scattato. Abbiamo visto dalla telecamere interne che c’era qualcosa davanti alla porta, allora lo abbiamo lasciato suonare per qualche minuto, poi lo abbiamo spento e riacceso, e la porta era libera. Evidentemente erano scappati. Il giorno dopo i clienti ci hanno raccontato che avevano svaligiato il bar in piazza». «Prima della pasticceria erano entrati in pizzeria e poi da me – conferma Angelo Cambula dello “Smart Coffee” – alle 2,40 hanno tagliato il tendone, forzato la porta d’ingresso e hanno preso il fondo cassa, di circa 200 euro, e le caramelle. Anch’io ho le telecamere e hanno ripreso due ragazzi incappucciati, un terzo probabilmente faceva da palo fuori. Mi hanno fatto più di mille euro di danni, tra il tendone, la serratura e i fermaporta divelti. Ad accorgersi del furto è stato il ragazzo che è venuto ad aprire sabato mattina. È intervenuta la polizia, a cui ho consegnato tutti i filmati».

Anche in via Mai