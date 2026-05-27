Ragazzi On the Road, patto con i Lions per la prevenzione

Un accordo che punta a rafforzare, su scala nazionale, la formazione dei giovani su sicurezza stradale, legalità e cittadinanza attiva. È questo il senso del Protocollo d’intesa triennale firmato a Milano tra l’associazione Ragazzi On the Road e Lions International – Multidistretto 108 Italy. Con la firma, il progetto entra nella rete Lions come Service nazionale, cioè un’iniziativa riconosciuta e promossa stabilmente all’interno dei club italiani e dei Leo Club.

L’intesa dura tre anni e serve a far crescere il progetto nei territori, coinvolgendo club Lions, istituzioni locali e realtà educative. In pratica, si punta a portare «On the Road» in sempre più città, strutturando collaborazioni e aumentando il numero di esperienze sul campo per i ragazzi.

«On the Road »è un format di educazione stradale rivolto ai giovani dai 16 anni. I partecipanti vivono giornate a fianco delle forze dell’ordine e degli operatori sanitari, entrano sulle pattuglie e nei mezzi di servizio, assistono da osservatori a controlli, interventi ed emergenze. Non hanno ruoli operativi, ma vedono da vicino cosa accade davvero nella gestione della sicurezza e delle criticità. L’obiettivo è trasformare la prevenzione da messaggio astratto a esperienza concreta.

L’obiettivo ora è ampliare ancora la diffusione di un modello educativo basato sull’esperienza diretta e sul dialogo tra giovani e istituzioni Dopo aver vissuto queste esperienze, alcuni ragazzi diventano a loro volta «ambasciatori» tra coetanei, parlando di sicurezza e responsabilità con un linguaggio diretto e vicino. Il tutto con il supporto di psicologi, tutor ed équipe educative. «È un’evoluzione di un percorso costruito in 19 anni. Con i Lions rafforziamo una rete che cresce nel tempo. La prevenzione funziona solo se vissuta sul campo», ha detto Alessandro Invernici, fondatore e vicepresidente di Ragazzi On the Road.