Raid notturno in città, tre farmacie prese di mira dai ladri

Tre farmacie cittadine sono state prese di mira dai ladri nella notte tra mercoledì e giovedì. Un bottino tutto sommato limitato – qualche centinaia di euro in totale –, ma episodi che fanno pensare a una «banda delle farmacie» in azione in centro, visto che uno dei colpi è stato messo a segno alla farmacia «Terni» di via Monte Grappa, sotto i portici del Sentierone, lato piazza Dante. E poi gli altri due colpi in via Tremana, alla farmacia Grassi, e in via Santa Caterina, all’omonima farmacia.