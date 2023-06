Rapina un turista in stazione con un machete: in carcere un 31enne

Nel pomeriggio di giovedì 15 giugno gli agenti della Squadra Mobile della questura di Bergamo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto di origini africane, classe 1992, pregiudicato e senza fissa dimora che, lo scorso aprile alle 3 di notte si era reso responsabile di una rapina ai danni di un turista di nazionalità cinese, aggravata dall’utilizzo di un machete, in zona stazione. Il malvivente aveva costretto la vittima a consegnare il denaro. Le indagini della questura hanno permesso di identificare l’autore del colpo e, su richiesta della Procura, nei suoi confronti il giudice per le indagini preliminari ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare