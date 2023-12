Redditi dei parlamentari: Terzi di Sant’Agata (FdI) e Sorte (FI) i più ricchi

Arriva fine anno ed è tempo di «operazione trasparenza» anche per il Parlamento. Come di consueto, sui siti di Camera e Senato è in corso la pubblicazione della documentazione patrimoniale di deputati e senatori: stavolta è il turno delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2023 e riferite all’anno d’imposta 2022. Tra i parlamentari bergamaschi, in testa si confermano gli esponenti del centrodestra: se si guarda al reddito complessivo, primo per distacco è Giulio Terzi di Sant’Agata, senatore di Fratelli d’Italia, che per l’anno fiscale 2022 ha dichiarato in totale 234.745 euro. In fatto di reddito imponibile per il 2022 (il reddito imponibile, in sintesi, è dato dalla differenza tra reddito complessivo e deduzioni/detrazioni), Terzi «scende» però a 168.594 euro, e in questa voce è superato da Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia, che per l’anno d’imposta 2022 ha dichiarato un imponibile pari a 175.589 euro (e un reddito complessivo di 176.770 euro).