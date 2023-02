Regionali, Bettoni e Giambellini tra gli esclusi eccellenti

Alle spalle degli eletti sicuri, è lunga la lista dei candidati bergamaschi che non riescono a staccare un biglietto per il prossimo Consiglio regionale. E tra loro ci sono anche tanti esclusi «eccellenti». Nella Lega ridimensionata dal risultato elettorale rispetto a cinque anni fa, falliscono senz’altro il ritorno a Palazzo Pirelli i consiglieri uscenti Alex Galizzi e Monica Mazzoleni , finiti rispettivamente al quinto e sesto posto delle preferenze, lontanissimi dai primi quattro. Niente seggio per Daniele Belotti , ex parlamentare e già consigliere e assessore regionale.