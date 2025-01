Rete contro la violenza di genere, mercoledì 8 gennaio di nuovo in piazza

«Nel 2024 nel nostro paese ci sono stati 109 femminicidi, mentre nel nostro territorio le 82 nuove chiamate ai centri antiviolenza della bergamasca registrate a dicembre portano a 1.250 il totale dell’anno appena trascorso», presentando questi dati, la Rete bergamasca contro la violenza di genere ha annunciato il primo presidio del 2025, in programma mercoledì 8 gennaio alle 18 in largo Rezzara.

Un appuntamento che da più di un anno si ripete ogni 8 del mese per «continuare a sostenere con una presenza che vuole essere sostegno e abbraccio per tutte le sorelle vittime di violenza», si legge nel comunicato.

«A comunità e istituzioni chiediamo di agire»

Il presidio dell’8 gennaio sarà il primo appuntamento di un nuovo anno in cui la Rete si propone di continuare nel proprio impegno e stimolare tutta la società a investire maggiormente nel creare le condizioni per la libertà delle donne dalla violenza, con sostegno concreto e con un forte impegno per l’educazione: «Chiediamo alla comunità e alle istituzioni di prendere posizione e di agire in modo coerente con il contrasto alla violenza di genere in ogni aspetto della vita istituzionale».