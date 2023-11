Ricerca contro il cancro: cioccolatini al Quadriportico del Sentierone per sostenere l’Airc

Fino al 17 novembre Fondazione Airc accende i riflettori sull’universo cancro con un ricco programma di appuntamenti per informare il pubblico sui più recenti progressi della ricerca oncologica e per raccogliere nuove risorse da destinare al lavoro dei ricercatori . Un percorso corale che coinvolge i media, le trasmissioni televisive e radiofoniche della Rai, gli studenti delle scuole superiori e delle università, gli stadi di calcio della Serie A e della Nazionale e migliaia di piazze dove, sabato 11 novembre , i volontari distribuiscono i Cioccolatini della Ricerca, anche a Bergamo al Quadriportico del Sentierone e in molte piazze della provincia.

La ricerca cura sempre di più come dimostrano i dati nel nostro Paese: oggi circa 3,6 milioni di persone hanno superato una diagnosi di cancro, con un incremento del 37%, rispetto a solo dieci anni fa, nella sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi. Al risultato ha contribuito Fondazione Airc, primo polo privato di finanziamento della ricerca oncologica indipendente in Italia, con oltre 137 milioni di euro di investimento nel solo 2023 e una squadra di 6mila tra ricercatrici e ricercatori, al lavoro prevalentemente in istituzioni pubbliche per portare risultati concreti per la prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro.